Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия завершит поставки Индии С-400 к апрелю 2023 года

Россия завершит поставки Индии С-400 к апрелю 2023 года

 Сотрудники МЧС спасли застрявшего на балконе хорька

Сотрудники МЧС спасли застрявшего на балконе хорька

Украинцы предложили «выкупить» Крым у России в рассрочку

Украинцы предложили «выкупить» Крым у России в рассрочку

 Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве

Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве

МИД РФ объяснил отказ в визах преподавателям англо-американской школы

МИД РФ объяснил отказ в визах преподавателям англо-американской школы

 Борис Джонсон изменил мнение о досрочных выборах в Британии

Борис Джонсон изменил мнение о досрочных выборах в Британии
Россия завершит поставки Индии С-400 к апрелю 2023 года

Россия завершит поставки Индии С-400 к апрелю 2023 года

 Сотрудники МЧС спасли застрявшего на балконе хорька

Сотрудники МЧС спасли застрявшего на балконе хорька

Украинцы предложили «выкупить» Крым у России в рассрочку

Украинцы предложили «выкупить» Крым у России в рассрочку

 Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве

Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве

МИД РФ объяснил отказ в визах преподавателям англо-американской школы

МИД РФ объяснил отказ в визах преподавателям англо-американской школы

 Борис Джонсон изменил мнение о досрочных выборах в Британии

Борис Джонсон изменил мнение о досрочных выборах в Британии
12:30   17 Июля 2019
Россия

Полиция проверит информацию о сливе заводом розовых отходов на Ставрополье

Полиция проверит информацию о сливе заводом розовых отходов на Ставрополье

Сотрудники полиции начали проверку информации о том, что завод в Шпаковском районе Ставропольского края сливает розовую жидкость. Об этом сообщили в региональном МВД. Эксперты взяли пробы жидкости для проведения анализа.

Ранее местные жители стали жаловаться в соцсетях, что в селении Татарка из-под забора местного предприятия по производству полиэтилена вытекает плохо пахнущая ярко-розовая жидкость.

На минувшей неделе под Саратовом один из прудов приобрел неестественный зелено-синий цвет и стал источать тухлый запах. Прокуроры инициировали проверку. 

Замминистра природных ресурсов и экологии области Борис Аксененко заявил, что стоячая вода пруда просто «зацвела» и водоем не представляет опасности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #происшествия #завод #ставрополье #экология #отходы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...