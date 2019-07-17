Полиция проверит информацию о сливе заводом розовых отходов на Ставрополье

Сотрудники полиции начали проверку информации о том, что завод в Шпаковском районе Ставропольского края сливает розовую жидкость. Об этом сообщили в региональном МВД. Эксперты взяли пробы жидкости для проведения анализа.

Ранее местные жители стали жаловаться в соцсетях, что в селении Татарка из-под забора местного предприятия по производству полиэтилена вытекает плохо пахнущая ярко-розовая жидкость.

На минувшей неделе под Саратовом один из прудов приобрел неестественный зелено-синий цвет и стал источать тухлый запах. Прокуроры инициировали проверку.

Замминистра природных ресурсов и экологии области Борис Аксененко заявил, что стоячая вода пруда просто «зацвела» и водоем не представляет опасности.