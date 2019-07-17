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12:36   17 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Три подгруппы по Донбассу встретились в Минске

Три подгруппы по Донбассу встретились в Минске

Рабочие подгруппы контактной группы по Донбассу, которые отвечают за безопасность, экономику и гуманитарные вопросы, начали переговоры в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства самопровозглашенной Донецкой Народной Республики 17 июля.

Отмечается, что в среду также проведет заседание контактная группа по урегулированию гражданской войны на Украины.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. Контактная группа по урегулированию согласовала несколько документов, призванных покончить с войной на Украине. Однако киевские военнослужащие не следуют им и практически ежедневно обстреливают территорию Донбасса.

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Автор: Анна Манц
#донбасс #украина #минск #переговоры

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