Дочь Юрия Кузнецова опровергла слухи о госпитализации отца

Звезду «Улицы разбитых фонарей», заслуженного артиста России Юрия Кузнецова экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге. Об этом 17 июля сообщил Пятый канал.

По информации телеканала, у артиста есть проблемы с сердцем. Сразу по прибытии в больницу Кузнецова прооперировали. На данный момент врачи оценивают состояние актера как удовлетворительное.

При этом дочь артиста не подтвердила информацию о госпитализации. По ее словам, знаменитый отец проходит плановый осмотр в клинике.

«Нет, все в порядке у него», — передает Александра.

За свою карьеру Юрий Кузнецов снялся в более 140 фильмах и сериалах. Однако настоящая слава к актеру пришла после роли начальника РУВД подполковника Петренко в сериале «Улицы разбитых фонарей».