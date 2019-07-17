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12:08   17 Июля 2019
Россия

Дочь Юрия Кузнецова опровергла слухи о госпитализации отца

Дочь Юрия Кузнецова опровергла слухи о госпитализации отца

Звезду «Улицы разбитых фонарей», заслуженного артиста России Юрия Кузнецова экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге. Об этом 17 июля сообщил Пятый канал. 

По информации телеканала, у артиста есть проблемы с сердцем. Сразу по прибытии в больницу Кузнецова прооперировали. На данный момент врачи оценивают состояние актера как удовлетворительное.  

При этом дочь артиста не подтвердила информацию о госпитализации. По ее словам, знаменитый отец проходит плановый осмотр в клинике. 

«Нет, все в порядке у него», — передает Александра.

За свою карьеру Юрий Кузнецов снялся в более 140 фильмах и сериалах. Однако настоящая слава к актеру пришла после роли начальника РУВД подполковника Петренко в сериале «Улицы разбитых фонарей». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #кузнецов #общество #улицы разбитых фонарей

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