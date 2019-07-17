Подгруппы по урегулированию на Донбассе открыли переговоры в Минске

Три рабочие подгруппы по экономическим, гуманитарным вопросам и безопасности контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе начали переговоры в столице Белоруссии.

«Рабочие группы по экономическим, гуманитарным вопросам, а также по вопросам безопасности открыли переговорный процесс в Минске», — сообщает пресс-служба МИД ДНР.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости сконцентрироваться на реализации минских соглашений, утвержденных резолюцией Совета безопасности ООН. Он также сообщил, что Москва считает необходимым предоставить Донбассу особый статус, закрепленный в конституции Украины.

Напомним, 8 июля глава белорусского МИД Владимир Макей сообщил, что в Минске готовы обеспечить встречу глав России, Украины, Германии, Франции, Великобритании и США по инициативе украинского президента Владимира Зеленского, который предложил президенту РФ Владимиру Путину начать диалог. В Кремле заявили, что рассмотрят предложение и напомнили, что Штаты не являются участником переговоров «нормандского формата».