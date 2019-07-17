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12:11   17 Июля 2019
Россия

Аэродром для морской авиации Балтфлота построили в Калининградской области

Аэродром для морской авиации Балтфлота построили в Калининградской области

Представитель департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ в среду, 17 июля, сообщил, что военный аэродром для базирования морской авиации Балтийского флота построили в Калининградской области. По информации МО РФ, новый калининградский аэродром примет не только военные, но и гражданские самолеты, потому что взлетно-посадочные полосы позволяют выполнять взлет одновременно нескольким воздушным суднам.

«В Калининградской области завершили строительство нового военного аэродрома базирования морской авиации Балтийского флота»,— отметили в военном ведомстве. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#балтфлот #общество #калининградская область #аэродром

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