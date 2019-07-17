Аэродром для морской авиации Балтфлота построили в Калининградской области
Представитель департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ в среду, 17 июля, сообщил, что военный аэродром для базирования морской авиации Балтийского флота построили в Калининградской области. По информации МО РФ, новый калининградский аэродром примет не только военные, но и гражданские самолеты, потому что взлетно-посадочные полосы позволяют выполнять взлет одновременно нескольким воздушным суднам.
«В Калининградской области завершили строительство нового военного аэродрома базирования морской авиации Балтийского флота»,— отметили в военном ведомстве.
В Калининградской области началось летно-тактическое учение авиации Балтийского флота В нем принимают участие более 10 экипажей ударных и военно-транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8, а также корабельных вертолетов Ка-27 морской авиации Балтийского флота. #Миноборны #ВМФ #БФ pic.twitter.com/zGzFJDhqOj— Минобороны России (@mod_russia) 16 июля 2019 г.