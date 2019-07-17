Режим ЧС ввели в двух районах Пермского края из-за подтопления

Режим ЧС ввели в Кудымскарском и Юрлинском районах Пермского края из-за повышения уровня воды в реках и подтопления придомовых территорий. Об этом заявил врио главы центра управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по региону Александр Черемных.

Черемных отметил, что из-за плохих метеоусловий, которые связаны с продолжительными ливнями, в трех муниципальных районах Пермского края произошло подтопление населенных пунктов. Подъемы уровня рек зафиксированы в Кудымкарском, Юрлинском и Бардымском районах.

В селе Кува подтоплены девять придомовых территорий, в которых живут 25 человек. В селе Акбаш в зоне подтопления оказались шесть придомовых территорий с населением 14 человек. Спасатели организовали эвакуацию на месте ЧП. Развернуты пункты временного размещения, однако многие потерпевшие решили остановиться у родственников.

На данный момен в Куве и Акбаше «наблюдается динамика снижения уровня воды» в реках.