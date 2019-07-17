Порошенко повторно вызывают на допрос

Директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявил, что экс-президента страны Петра Порошенко ожидает повторный вызов на допрос. Он выступил на брифинге 17 июля, трансляцию вел украинский «Пятый канал».

Глава ГБР отметил, что политик должен был явиться на допрос как свидетель «по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода «Кузница на Рыбальском» в среду. Однако этого не произошло.

«Он будет повторно вызван для проведения следственных действий», — добавил Труба.

Вместе с тем, она рассказал, что покупатель завода Сергей Тигипко уже допрошен, а документы получены. На данной стадии обвинений никому не предъявлено. В общей сложности, Госбюро расследует 11 уголовный дел в отношении Порошенко.

Ранее пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова сообщала, что допрос должен состояться 17 июля, но неизвестно, по какому из множества дел он будет.

В среду утром адвокат Порошенко и вовсе заявлял, что его подзащитный не получал никаких повесток. Вместе с тем, он отметил, что экс-лидера нельзя беспокоить допросами до 21 июля, ведь он «существенно занят в деятельности, связанной с выборами».

После инаугурации на должность президента Владимир Зеленский решил досрочно распустить Верховную Раду и провести внеочередные выборы в нижнюю палату парламента 21 июня. Избирательные мероприятия будут проходить по смешанной системе: половину парламентариев изберут по партийным спискам, другую — в мажоритарных округах. Правом участия наделяются только партии, им необходимо преодолеть барьер пять процентов, чтобы занять место в Раде.