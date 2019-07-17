Зеленский подписал указ об изменении порядка службы в армии

Украинский президент Владимир Зеленский изменил порядок службы в армии в случае военного положения. Указ с нововведениями опубликован 16 июля на сайте украинского лидера.

В случае, если будет введено военное положение, военнослужащие отправятся в населенные пункты для формирования военных администраций. Отмечается, что военным предстоит выполнить задачи в интересах обороны Украины и ее безопасности с сохранением на военной службе без исключения из списков личного состава.

Также сообщается, что о назначении военнослужащих, которые командированы на должности в военные администрации, соответствующие военные администрации должны в письменном виде оповестить Генштаб ВСУ.

В документе отдельно обозначены сроки выслуги для лиц молодого и старшего офицерского состава, проходящих военную службу в условиях «объявления состояния войны». Сроки выслуги устанавливаются «в день и времени прекращения состояния войны».