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11:42   17 Июля 2019
Россия

Президент Путин поздравил канцлера ФРГ Меркель с днем рождения

Президент Путин поздравил канцлера ФРГ Меркель с днем рождения

Глава РФ Владимир Путин поздравил немецкого канцлера Ангелу Меркель с 65-летием по телефону и отправил ей поздравительную телеграмму, сообщили в пресс-службе Кремля.

«В состоявшемся телефонном разговоре президент РФ Владимир Путин тепло поздравил федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелу Меркель с 65-летием», — сказано в сообщении пресс-службы.

 Путин и Меркель встречались ранее в японской Осаке 29 июня на полях саммита G20. Главы государств обсудили работу «Нормандской четверки» и сошлись на том, что для решения конфликта на Украине будут использоваться все инструменты, а потому формат переговоров «четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) планируется использовать и дальше.

Президент Путин поздравил канцлера ФРГ Меркель с днем рождения

 Напомним, в последнее время состояние здоровья Меркель вызывает вопросы общественности. На июньской встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлера охватил приступ дрожи, позже аналогичные приступы повторились 10 июля на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине и на приеме у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

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Автор: Тимофей Булочкин
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