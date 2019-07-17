Уголовные дела возбудили против астраханских министров и бизнесменов

Представитель СУ СК РФ по Астраханской области в среду, 17 июля, сообщил, что в отношении астраханских чиновников и бизнесменов возбудили 17 уголовных дел по признакам «мошенничества» и «превышения должностных полномочий». По информации следователей, с 2015 года по настоящее время действующий и двое экс-министров строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области превышали полномочия и незаконно предоставляли местному «Фонду капитального ремонта многоквартирных домов» деньги в виде субсидий из регионального бюджета для оплаты услуг «Социальных гарантии» вопреки положению российского Жилищного кодекса и областных законодательных актов.

«В результате преступных действий незаконно использованы средства бюджета Астраханской области на общую сумму более 47 миллионов рублей», — уточнили в астраханском СКР.