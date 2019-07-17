Мосгоризбирком готов перепроверить подписные листы незарегистрированных кандидатов

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что комиссия готова перепроверить документы от кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации, если они подадут официальные жалобы. Об этом 17 июля пишет РИА Новости.

Ранее избирательная комиссия отказала в регистрации нескольким кандидатам. В их числе член партии «Яблоко» Сергей Митрохин, музыкант Сергей «Паук» Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков, а также юрист ФБК Любовь Соболь.

По словам члена Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, аппеляции от кандидатов, которым отказано в регистрации, еще не поступали.

Ранее Мосгоризбирком сообщил о «нарисованных» подписях, которые комиссия обнаружила во время проверки. Это стало причиной отказала в регистрации. Так, из 4 940 подписей в поддержку Соболь 725 признали недействительными. Выяснилось, что предоставленные независимыми кандидатами подписи оставляли мертвые и даже никогда не существовавшие люди. Также имели место быть несоотвествующие данные и ошибки в ФИО.