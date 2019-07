Борис Джонсон изменил мнение о досрочных выборах в Британии

Экс-глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон намерен провести досрочные всеобщие выборы в будущем году, сообщили его союзники в беседе с газетой Times 17 июля.

Стоит отметить, что претендент на пост премьер-министра королевства ранее высказывался против такой идеи. Однако он изменил мнение, чтобы сразиться с главой лейбористов Джереми Корбином, ведь оппозиция испытывает сложности с выходом Великобритании из Европейского союза.

Основная причина их волнения состоит в том, что партия может снять Корбина с поста из-за его несогласия насчет «развода» и обвинений антисемитизме.

Напомним, что 7 июня премьер страны Тереза Мэй заявила об уходе. Нового главу консерваторов и правительства изберут 23 июля. В финальный тур борьбы за пост вышли Джонсон и глава внешнеполитического ведомства Джереми Хант. Стоит отметить, что у них совершенно разные позиции по Brexit.

"I will shortly leave the job that it has been the honor of my life to hold," said British Prime Minister Theresa May in a tearful statement announcing her resignation https://t.co/oAJH7H0XBO pic.twitter.com/zBY75jBUY3