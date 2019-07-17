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Борис Джонсон изменил мнение о досрочных выборах в Британии

Борис Джонсон изменил мнение о досрочных выборах в Британии

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11:35   17 Июля 2019
Весь мир

Борис Джонсон изменил мнение о досрочных выборах в Британии

Борис Джонсон изменил мнение о досрочных выборах в Британии

Экс-глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон намерен провести досрочные всеобщие выборы в будущем году, сообщили его союзники в беседе с газетой Times 17 июля.

Стоит отметить, что претендент на пост премьер-министра королевства ранее высказывался против такой идеи. Однако он изменил мнение, чтобы сразиться с главой лейбористов Джереми Корбином, ведь оппозиция испытывает сложности с выходом Великобритании из Европейского союза.

«В партии лейбористов царит раскол — Brexit убивает их. Лейбористы не в том состоянии, чтобы бороться на всеобщих выборах», — сказал один из членов команды Джонсона.

Основная причина их волнения состоит в том, что партия может снять Корбина с поста из-за его несогласия насчет «развода» и обвинений антисемитизме.

Напомним, что 7 июня премьер страны Тереза Мэй заявила об уходе. Нового главу консерваторов и правительства изберут 23 июля. В финальный тур борьбы за пост вышли Джонсон и глава внешнеполитического ведомства Джереми Хант. Стоит отметить, что у них совершенно разные позиции по Brexit.

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Автор: Анна Манц
#brexit #выборы #британия #джонсон #премьер

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