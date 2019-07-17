Преподаватель университета в Уфе пойдет под суд за 78 эпизодов взяточничества

Бывший преподаватель Уфимского государственного нефтяного университета обвиняется в совершении 78 эпизодов взяточничества. Башкирские следственные органы передали в суд уголовные дела. Об этом 17 июля сообщает RT.

По информации агентства, женщина получала взятки от студентов за хорошие оценки на экзаменах. Общая сумма взяток составила более 1,2 миллиона рублей, отметили в следственном управлении СК России по республике.

«Следователи передали в суд дело против 49-летнего бывшего доцента... которая обвиняется в совершении 78 эпизодов взяточничества и 61 эпизода служебного подлога», — сказано в тексте.

Следствие считает, что с 2016 по 2018 год преподаватель через посредников получала взятки в размере от 11 до 27 тысяч рублей от студентов. При этом она создавала видимость надлежащего экзамена.

Сотрудники правоохранительных органов узнали о действиях бывшего педагога из заявления студентки университета.