Вассерман заявил, что соратники Навального действуют по методичкам «цветных революций»

Российский журналист Анатолий Вассерман считает, что у сторонников Навального изначально не было шансов пройти в Мосгордуму. По его словам, люди уже поняли, что кроме как организовывать уличные беспорядки, эти кандидаты ничего не умеют. Об этом сообщает Nation News.

Вассерман уверен, что оппозиционные кандидаты льстят себе, когда утверждают, что власть их боится и поэтому не допускает до голосования. На деле же бояться при таких конкурентах нечего. То, что они строят из себя жертв, выгодно и им, и их западным спонсорам, пишет издание.

Кроме того, Вассерман отметил, что протеже Навального действуют по методичкам «цветных революций», механизмы которых были разработаны еще в прошлом веке.

«Навальный даже проходил соответствующее обучение в США. При Йельском университете есть полугодичные курсы по организации «цветных» революций. Кстати, на территории США их выпускникам работать запрещено», — добавил Вассерман.

Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатам в Мосгордуму Любови Соболь, Илье Яшину, Дмитрию Гудкову и Ивану Жданову. Причина — большое количество поддельных подписей.

Член Общественной палаты Илья Ремесло ранее сообщил, что в ходе проверки выяснилось, что половина автографов за выдвижение Соболь и Гудкова принадлежит уже умершим людям, еще треть — людям, которых даже не существует.

Координатор сборщиков подписей в поддержку Соболь по имени Арсений также ранее рассказывал о махинациях. По его словам, некоторые сборщики сдавали по 300-500 подписей ежедневно, хотя собрать больше 80 практически невозможно