Недавние акции оппозиции под руководством Навального связаны с грузинскими и украинскими антироссийскими протестами — они координируются теми же самыми кураторами, считает политолог Юрий Кот.

Эксперт уверен, что глава «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный и его соратница Любовь Соболь во время предвыборной гонки за мандаты в Мосгордуме используют провокационные методы, ведь собрать достаточное количество голосов избирателей законным способом они не смогли.

«Такие, как Соболь и Навальный — обычные провокаторы. Как говорится, на то есть щука, чтобы карась не дремал. Не дай бог, чтобы к ним пришла власть. Все либералы и демократы, к которым приходила власть, становились самыми рьяными тиранами и деспотами. Поэтому Навальные — черви, прогрызающие гниющую плоть. Нормальный и здоровый организм может и без них» — рассказал политолог изданию iReactor.

Ранее Федеральное агентство новостей в фильме-расследовании «Анатомия протеста» рассказало, что претендент на депутатское место Соболь собирала подписи за свое выдвижение с использованием данных умерших людей, аналогичный «цех» по фальсификации подписей обнаружили полицейские и у других кандидатов «от оппозиции» — Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова.