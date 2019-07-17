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11:23   17 Июля 2019
Россия

Акции Навального связаны с антироссийскими протестами в Грузии и на Украине

Акции Навального связаны с антироссийскими протестами в Грузии и на Украине

Недавние акции оппозиции под руководством Навального связаны с грузинскими и украинскими антироссийскими протестами — они координируются теми же самыми кураторами, считает политолог Юрий Кот.

Эксперт уверен, что глава «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный и его соратница Любовь Соболь во время предвыборной гонки за мандаты в Мосгордуме используют провокационные методы, ведь собрать достаточное количество голосов избирателей законным способом они не смогли.

«Такие, как Соболь и Навальный — обычные провокаторы. Как говорится, на то есть щука, чтобы карась не дремал. Не дай бог, чтобы к ним пришла власть. Все либералы и демократы, к которым приходила власть, становились самыми рьяными тиранами и деспотами. Поэтому Навальные — черви, прогрызающие гниющую плоть. Нормальный и здоровый организм может и без них»  — рассказал политолог изданию iReactor.

Акции Навального связаны с антироссийскими протестами в Грузии и на Украине

Ранее Федеральное агентство новостей в фильме-расследовании «Анатомия протеста» рассказало, что претендент на депутатское место Соболь собирала подписи за свое выдвижение с использованием данных умерших людей, аналогичный «цех» по фальсификации подписей обнаружили полицейские и у других кандидатов «от оппозиции» — Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова.

«Конечно, центр управления полетов у Навального, грузинских и украинских русофобов один. То, что они предлагают палаточные городки и прочие «скакуации», имеет свою цель. Я пережил два майдана. У нас кричались похожие речевки. Технологии и методички одни и те же. Работают кощунственно, и выводы делать никто не хочет»  — считает Кот.

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Автор: Тимофей Булочкин
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