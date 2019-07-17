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10:46   17 Июля 2019
Россия

Отказавшийся от престола король Малайзии развелся с Оксаной Воеводиной

Отказавшийся от престола король Малайзии развелся с Оксаной Воеводиной

Бывший король Малайзии Мухаммад V развелся с супругой Оксаной Воеводиной. Об этом 17 июля сообщает ТАСС со ссылкой на газету New Straits Times.

Как передает агентство, причины развода неизвестны. Источник издания сообщил, что развод пара оформила 1 июля. 

49-летний правитель женился на 25-летней победительнице конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» в ноябре прошлого года. В мае нынешнего года у пары родился сын. 

Ранее сообщалось, что женившийся на россиянке король Малайзии отказался от престола. Монарх планировал вернуться в Келантан вместе с молодой супругой. Короля не сильно любили в стране из-за любви к роскоши. После того, как он женился на иностранке, его рейтинг стал еще ниже. Окасана Воеводина перед свадьбой приняла ислам и сменила имя, ее стали звать Рихана. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #малайзия #развод

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