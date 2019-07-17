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10:58   17 Июля 2019
Весь мир

Глава Louis Vuitton потеснил Билла Гейтса в рейтинге индекса миллиардеров

Глава Louis Vuitton потеснил Билла Гейтса в рейтинге индекса миллиардеров

Основатель Microsoft Билл Гейтс оказался на третьей строчке рейтинга индекса миллиардеров впервые за всю историю топа. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на свой Bloomberg Billionaires Index 17 июля.

Гейтса обогнал президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, состояние которого увеличилось до почти 108 миллиардов долларов. Это больше, чем у основателя Microsoft на 200 миллионов в американской валюте.

Издание отметило, что Гейтс мог бы сохранить позиции, если бы не благотворительность, ведь свыше 35 миллиардов он пожертвовал фонду Билла и Мелинды Гейтс.

Глава Louis Vuitton потеснил Билла Гейтса в рейтинге индекса миллиардеров

Самым богатым человеком в мире, по версии BBI, до сих пор остается создатель Amazon Джефф Безос. В прошлом году его чистые активы составили 125 миллиардов долларов, даже с учетом развода с супругой и передачи части денег ей. Кстати, благодаря этому она стала четвертой в рейтинге самых богатых женщин.

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Автор: Анна Манц
#рейтинг #гейтс #amazon #миллиардеры #louis vuitton

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