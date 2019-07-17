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10:37   17 Июля 2019
Россия

Лавров заявил, что страхи по поводу «китайской угрозы» преувеличены

Лавров заявил, что страхи по поводу «китайской угрозы» преувеличены

Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал слухи вокруг китайской угрозы для Дальнего Востока и Сибири. Министр иностранных дел сообщил свою позицию в интервью «Аргументам и фактам». 

Лаврову задали вопрос, есть ли вероятность, что в ближайшем будущем Дальний Восток и Сибирь смогут стать китайскими, учитывая, что в регионах проживают 12 миллионов граждан КНР. 

«Достоверность этой цифры вызывает большие сомнения, а связанные с ней страхи явно преувеличены», — заявил глава МИД РФ. 

По мнению министра, никакой «китайской угрозы» не существует. Люди, которые недовольны развитием отношений между Москвой и Пекином, раскручивают этот миф специально. Лавров добавил, что пограничный вопрос уже давно решен, и у сторон нет никаких территориальных претензий друг к другу. 

Глава МИД РФ подчеркнул, что для процветания обеих стран необходим курс на укрепление добрососедства. 

«Российско-китайское сотрудничество не направлено против кого бы то ни было», — заверил министр. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сибирь #политика #кнр #общество #дальний восток

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