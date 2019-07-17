Лавров заявил, что страхи по поводу «китайской угрозы» преувеличены

Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал слухи вокруг китайской угрозы для Дальнего Востока и Сибири. Министр иностранных дел сообщил свою позицию в интервью «Аргументам и фактам».

Лаврову задали вопрос, есть ли вероятность, что в ближайшем будущем Дальний Восток и Сибирь смогут стать китайскими, учитывая, что в регионах проживают 12 миллионов граждан КНР.

«Достоверность этой цифры вызывает большие сомнения, а связанные с ней страхи явно преувеличены», — заявил глава МИД РФ.

По мнению министра, никакой «китайской угрозы» не существует. Люди, которые недовольны развитием отношений между Москвой и Пекином, раскручивают этот миф специально. Лавров добавил, что пограничный вопрос уже давно решен, и у сторон нет никаких территориальных претензий друг к другу.

Глава МИД РФ подчеркнул, что для процветания обеих стран необходим курс на укрепление добрососедства.