Порошенко отказывается посещать допросы до выборов в Раду

Бывший украинский президент Петр Порошенко не пойдет на допрос до парламентских выборов, сообщил руководитель адвокатского объединения, которое защищает политика, Игорь Головань. Он написал он этом в блоге на сайте издания «Украинская правда» 17 июля.

«До сегодняшнего дня Петр Порошенко никаких повесток про вызов на допрос не получал», — отметил он.

Однако если и будут такие, то экс-лидера нельзя беспокоить до 21 июля. По словам адвоката, причина в том, что Порошенко «не имеет возможности прибыть на допрос, поскольку существенно занят в деятельности, связанной с выборами».

Ранее пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова сообщала, что допрос должен состояться 17 июля. Но неизвестно, по какому из множества дел он будет.

После инаугурации на должность президента Владимир Зеленский решил досрочно распустить Верховную Раду и провести внеочередные выборы в нижнюю палату парламента 21 июня. Избирательные мероприятия будут проходить по смешанной системе: половину парламентариев изберут по партийным спискам, другую — в мажоритарных округах. Правом участия наделяются только партии, им необходимо преодолеть барьер пять процентов, чтобы занять место в Раде.