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10:32   17 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко отказывается посещать допросы до выборов в Раду

Порошенко отказывается посещать допросы до выборов в Раду

Бывший украинский президент Петр Порошенко не пойдет на допрос до парламентских выборов, сообщил руководитель адвокатского объединения, которое защищает политика, Игорь Головань. Он написал он этом в блоге на сайте издания «Украинская правда» 17 июля.

«До сегодняшнего дня Петр Порошенко никаких повесток про вызов на допрос не получал», — отметил он.

Однако если и будут такие, то экс-лидера нельзя беспокоить до 21 июля. По словам адвоката, причина в том, что Порошенко «не имеет возможности прибыть на допрос, поскольку существенно занят в деятельности, связанной с выборами».

Ранее пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова сообщала, что допрос должен состояться 17 июля. Но неизвестно, по какому из множества дел он будет.

Порошенко отказывается посещать допросы до выборов в Раду

После инаугурации на должность президента Владимир Зеленский решил досрочно распустить Верховную Раду и провести внеочередные выборы в нижнюю палату парламента 21 июня. Избирательные мероприятия будут проходить по смешанной системе: половину парламентариев изберут по партийным спискам, другую — в мажоритарных округах. Правом участия наделяются только партии, им необходимо преодолеть барьер пять процентов, чтобы занять место в Раде.

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Автор: Анна Манц
#порошенко #украина #допрос #выборы

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