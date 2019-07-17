Южная Корея убеждена, что японские санкции могут нанести ущерб мировой экономике

Санкции, которые ввел Токио в отношении Сеула, могут негативно сказаться на экономике всего мира. Об этом заявил в среду министр планирования и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги.

По его мысли, ограничения, введенные японским правительством, могут ослабить структуру глобальной цепи поставок. Из-за этого рост мировой экономики может замедлиться.

В связи с этим Сеул призывает Токио отменить экспортные ограничения и приступить к дипломатическому диалогу.

Напомним, с 1 июля Япония ввела санкции на экспорт трех видов материалов, которые необходимы для производства полупроводников и экранов различных гаджетов. Теперь на их поставки нужны отдельные разрешения. Также Токио высказывал подозрения, что часть этих компонентов могла поставляться из Южной Кореи в КНДР.