Замминистра обороны Евкуров отправился в первую рабочую поездку

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров после недавнего назначения на пост заместителя министра обороны РФ отправился в среду в первую рабочую поездку по Центральному военному округу.

Минобороны сообщает, что во время поездки генерал-лейтенант ознакомился с инфраструктурой полигонов в Оренбургской области, а также провел рекогносцировку локаций проведения учений «Центр-2019». Ранее сообщалось, что Евкуров станет ответственным за безопасность полетов и боевую подготовку: в его подчинении Главное управление боевой подготовки и Служба безопасности полетов авиации ВС РФ.

Напомним, 8 июля Евкуров указом президента России Владимира Путина был назначен замминистра обороны и получил звание генерал-лейтенанта. О своем уходе с предыдущего поста главы Ингушетии он сообщил 24 июня, срок его полномочий истекал в 2023 году. Возглавил республику Махмуд-Али Калиматов.