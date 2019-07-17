Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Отказавшийся от престола король Малайзии развелся с Оксаной Воеводиной

Отказавшийся от престола король Малайзии развелся с Оксаной Воеводиной

Лавров заявил, что страхи по поводу «китайской угрозы» преувеличены

Лавров заявил, что страхи по поводу «китайской угрозы» преувеличены

Порошенко отказывается посещать допросы до выборов в Раду

Порошенко отказывается посещать допросы до выборов в Раду

 Сможет ли Украина провести Олимпиаду и не умереть

Сможет ли Украина провести Олимпиаду и не умереть
Южная Корея убеждена, что японские санкции могут нанести ущерб мировой экономике

Южная Корея убеждена, что японские санкции могут нанести ущерб мировой экономике

 Экс-президент Эквадора заявил, что Ассанж пытался вмешаться в выборы 2016 года в США

Экс-президент Эквадора заявил, что Ассанж пытался вмешаться в выборы 2016 года в США
Отказавшийся от престола король Малайзии развелся с Оксаной Воеводиной

Отказавшийся от престола король Малайзии развелся с Оксаной Воеводиной

Лавров заявил, что страхи по поводу «китайской угрозы» преувеличены

Лавров заявил, что страхи по поводу «китайской угрозы» преувеличены

Порошенко отказывается посещать допросы до выборов в Раду

Порошенко отказывается посещать допросы до выборов в Раду

 Сможет ли Украина провести Олимпиаду и не умереть

Сможет ли Украина провести Олимпиаду и не умереть
Южная Корея убеждена, что японские санкции могут нанести ущерб мировой экономике

Южная Корея убеждена, что японские санкции могут нанести ущерб мировой экономике

 Экс-президент Эквадора заявил, что Ассанж пытался вмешаться в выборы 2016 года в США

Экс-президент Эквадора заявил, что Ассанж пытался вмешаться в выборы 2016 года в США
10:35   17 Июля 2019
Россия

Замминистра обороны Евкуров отправился в первую рабочую поездку

Замминистра обороны Евкуров отправился в первую рабочую поездку

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров после недавнего назначения на пост заместителя министра обороны РФ отправился в среду в первую рабочую поездку по Центральному военному округу.

Минобороны сообщает, что во время поездки генерал-лейтенант ознакомился с инфраструктурой полигонов в Оренбургской области, а также провел рекогносцировку локаций проведения учений «Центр-2019». Ранее сообщалось, что Евкуров станет ответственным за безопасность полетов и боевую подготовку: в его подчинении Главное управление боевой подготовки и Служба безопасности полетов авиации ВС РФ.

Напомним, 8 июля Евкуров указом президента России Владимира Путина был назначен замминистра обороны и получил звание генерал-лейтенанта. О своем уходе с предыдущего поста главы Ингушетии он сообщил 24 июня, срок его полномочий истекал в 2023 году. Возглавил республику Махмуд-Али Калиматов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #минобороны #политика #новости #общество #ингушетия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...