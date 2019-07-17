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10:20   17 Июля 2019
Россия

Тринадцатый самолет с компонентами С-400 приземлился в Турции

Тринадцатый самолет с компонентами С-400 приземлился в Турции

Тринадцатый самолет с компонентами российских ЗРК С-400 прибыл в среду в Турцию. Об этом 17 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Турции. 

Как сообщили в турецком ведомстве, доставка С-400 проходит по плану. 

«В рамках этого процесса приземлился тринадцатый самолет на авиабазе Мюртед», — говорится в сообщении Минобороны. 

При этом не уточняется, сколько в целом потребуется самолетов для переброски имущества из состава С-400. 

Поставки российских ЗРК спровоцировали кризис между Турцией и США. Вашингтон ранее потребовал у Анкары отказаться от закупки российского вооружения, аргументируя это тем, что оно опасно для США. Взаимен Америка предложила Турции приобрести комплексы Patriot. В случае, если Анкара откажется выполнять условие, США грозили задержать или отменить продажу Турции истребителей F-35. Несмотря на все угрозы, Анкара все-таки приобрела российское вооружение. Ожидается, что на следующей неделе Вашингтон заявит о санкциях. 

Сделка между РФ и Турцией обошлась в 2,5 миллиарда. Контракт был заключен в 2017 году. Известно, что часть сделки Анкара оплатит сама, а другую часть — за счет российского кредита. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #турция #политика #общество #с-400

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