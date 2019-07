Сможет ли Украина провести Олимпиаду и не умереть

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинских чиновников думать «стратегически» и ставить перед собой амбициозные задачи. На встрече с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым и президентом НОК Украины Сергеем Бубкой Зеленский заявил, что Украина сможет принять Олимпийские игры.

«Мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными», - сказал президент Украины.

The Show Must Go On

Безусловно, любая власть должна быть амбициозной. Особенно та, которая пришла к успеху на протестной волне и в той стране, которую надо срочно перестраивать. Простая «перестановка кроватей» Украине уже не поможет. Ей нужен план. Тот план, который разорвет замкнутое кольцо и позволит ей дать толчок для стремительного развития в будущем.

Сможет ли стать таким проектом Олимпиада? Конечно, нет.

Во-первых, никакая Олимпиада в стране, в которой идет гражданская война, невозможна по определению. Функционеры Международного Олимпийского комитета просто не проголосуют за заявку Украины, и она отсеется еще в первом туре. А чтобы остановить войну в стране, «засыпать» все окопы и разминировать ее территорию, трех-четырех лет явно не достаточно. Даже если начать заниматься этим уже сегодня.

А во-вторых, представьте ситуацию, что в сегодняшнюю Украину (или обозримую) приехали сотни тысяч иностранных туристов. Что с ними при этом произойдет? Думаю, дальше объяснять просто излишне.

И не понимать этих простых истин не могут ни президент Бубка, ни президент Зеленский. А раз так, то мотивы данного заявления совершенно иные. Владимир Зеленский - представитель шоу-бизнеса и прекрасно понимает, по каким правилам тот работает. Шоу должно идти без перерыва, потому что, если его допустить, на нем можно ставить крест. И Зеленский ищет для Украины именно такую громкую «тему», которой бы хватило на весь его президентский срок. В таком ракурсе «горизонты» трех- четырех лет на подготовку к Олимпиаде в стране вполне понятны.

А еще, это продолжение заочного противостояния с Россией, которая в 2012 году провела в Сочи зимние Олимпийские игры.

Да, людей можно все эти годы мобилизовать под решение задачи, и просить потерпеть, понабирать под строительство кредитов, а потом… «хоть потоп», как сказала бы в XVIII веке фаворитка французского короля маркиза де Помпадур.

Чем обернулся для Украины футбольный чемпионат

Самое время вспомнить, чем обернулся для Украины Чемпионат Европы по футболу, проведенный в стране в 2012 году.

Не будем говорить о том, что именно после этого страна стала настоящей Меккой для секс-туристов со всей Европы, поговорим лучше об экономическом «эффекте».

Укрзализныця (Украинская железная дорога), приобретя скоростные поезда Hyundai, на годы попала в долговую кабалу, из которой выбраться не может до сих пор. Как результат, у страны нет сегодня денег на обновление локомотивного и вагонного подвижного состава.

Укравтодор под строительство новых и реконструкцию имеющихся дорог понабирал миллиарды долларов кредитов и до сих пор львиную часть его бюджета нужно отдавать на их погашение. И то, что творится с дорогами сегодня (вернее их отсутствие) во многом связано именно с реализацией предыдущего «амбициозного плана» обанкротившейся власти первого майдана (Виктор Ющенко), которая таким путем решила продлить свою агонию.

Колоссальные деньги, вложенные в инфраструктуру городов страны, кроме разве что Львова, положительного эффекта не дали (а в Донецке снарядами и ракетами были буквально превращены в щебень). Но «городу князя Льва» для раскрутки никакой футбольный чемпионат не нужен. И все это можно было сделать за гораздо меньшие деньги.

Единственные, кто хорошо на всем этом погрел свои руки, стали украинские чиновники. И что интересно, вначале бюджеты пилил майданный кабмин Юлии Тимошенко, а «оппонировавшие» регионалы ее за это критиковали. Потом все перевернулось. Пилить спортивные бюджеты стали представители «режима Януковича», а те, кто изначально вбросил в массы эту разорительную для страны идею, из зависти «не давали им спуску» до самого лета 2012 года, когда бюджетный золотой дождь на мероприятие иссяк по естественным причинам.

Как это может происходить в нынешней Украине? Если «идея» получит одобрение в обществе, все будет очень просто. Три- четыре года структуры Игоря Коломойского будут распиливать миллиарды денег, а потом придет время менять декорации, к которым можно и нужно отнести и шестого президента Украины Владимира Зеленского. А там будут совершенно новые люди, у которых появятся очередные гениальные «идеи». Если страна выживет после предыдущих, конечно.

Мнение автора материала может не совпадать с позицией редакции.