Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат ракетами «Калибр»

Новейшие неатомные подводные лодки типа «Пиранья» П-750Б будут нести на борту ракеты «Калибр», мины и торпеды. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ведущего конструктора КБ «Малахит», автора проекта лодки Игоря Караваева.

Впервые модель лодки типа «Пиранья» презентовали в июне в Петербурге на военно-морском салоне.

«Лодка может иметь на вооружении торпеды, мины и даже крылатые ракеты «Калибр», которые стартуют горизонтально под водой», — считает автор проекта.

Караваев отметил, что субмарину можно построить в нескольких вариантах, в том числе в ударном с «Калибром», специального назначения с подводными спецназом на борту и в качестве минного заградителя при сохранении стандартного водоизмещения.