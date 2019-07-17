Яшин поздравил себя с провалом на выборах в МГД рекордной премией

Глава совета мундепов Красносельского района столицы Илья Яшин, которого сняли с выборов в Мосгордуму из-за большого количества «нарисованных» подписей, выписал себе премию в размере 130 процентов от заработной платы. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Стоит отметить, что итоговый протокол по назначению премии отсутствует на сайте. Зато есть видео, в котором говорится об этом. Сперва депутаты принимали отчет исполнения бюджета за прошлый год, после чего правая рука главы совета Петр Царьков, который замещает Яшина на время его отпуска в связи с выдвижением, сказал:

«Поощрить за активное участие в осуществлении отдельных полномочий за второй квартал 2019 года главу муниципального округа Красносельский Яшина Илью Валерьевича денежной премией в размере 130 процентов от месячного вознаграждения».

Стоит отметить, что кандидат месяц просто отсутствовал на работе, а май выдался коротким из-за выходных. И за это ему выписывают примерно 120 тысяч рублей.

Чтобы не получить гвалт обвинений, правая рука мундепа тут же добавил, что сослуживцы предлагают Яшину отдать эти деньги на благотворительность или работу с населением подведомственного района. Но не помогло. Народный избранник Алевтина Базеева возмутилась, заявив, что «это нахальство».

«Если он раньше за три месяца получал премию 90 тысяч, то теперь за два месяца, потому что июнь он провел в отпуске, 120 тысяч хочет получить. Это как вообще? Совесть есть или нет?», — негодует она.

Из ответа Царева стало ясно, что Яшин получил рекордную премию, ведь таких процентов ранее никому не выдавали.