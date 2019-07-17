Экс-президент Эквадора заявил, что Ассанж пытался вмешаться в выборы 2016 года в США

Бывший лидер Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что был в курсе попыток основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа повлиять на ход выборов президента США в 2016 году. Его цитирует телеканал CNN.

«Мы замечали, что он вмешивался в ход выборов, и выступаем против этого. Мы не можем допустить, чтобы подобное случилось с такой дружественной нам страной, как США», — заявил Корреа.

При этом политик подчеркнул, что не имеет ничего общего с Ассанжем и его деятельностью.

В понедельник, 15 июля, CNN, ссылаясь на отчеты испанской частной охранной компании Undercover Global, сообщил, что посольство Эквадора в Лондоне стало для Ассанжа настоящим командным центром. Оттуда он руководил публикацией разной компрометирующей информации.