Володин считает, что Госдума должна участвовать в формировании кабмина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что нижняя палата парламента должна участвовать в консультациях при назначении членов кабинета министра. Чтобы это реализовать, потребуется внести изменения в Конституцию.

Об этом в среду, 17 июля, пишет «Парламентская газета».

Вячеслав Володин: при формировании Президентом кадрового состава правительства мнение премьер-министра не должно быть единственным — Государственная Дума (@dumagovru) July 17, 2019

На данный момент Госдума участвует в этом процессе «только в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение председателя правительства». При этом президент принимает решение о составе правительства, опираясь лишь на предложение премьера, «без возможности опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам».