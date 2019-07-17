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9:19   17 Июля 2019
Россия

Володин считает, что Госдума должна участвовать в формировании кабмина

Володин считает, что Госдума должна участвовать в формировании кабмина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что нижняя палата парламента должна участвовать в консультациях при назначении членов кабинета министра. Чтобы это реализовать, потребуется внести изменения в Конституцию.

Об этом в среду, 17 июля, пишет «Парламентская газета».

На данный момент Госдума участвует в этом процессе «только в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение председателя правительства». При этом президент принимает решение о составе правительства, опираясь лишь на предложение премьера, «без возможности опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам».

«В этой связи было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства», — сказал Володин. 

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Автор: Виктория Разумовская
#госдума #политика #правительство #конституция

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