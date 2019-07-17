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9:33   17 Июля 2019
Россия

Роспотребнадзор рассказал об опасностях курения

Роспотребнадзор рассказал об опасностях курения

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о рисках курения и к каким заболеваниям это приводит. Данные опубликовали на сайте службы 17 июля.

Вредная привычка вызывает три основных заболевания — это рак легкого, бронхит и эмфизема, а также коронарная болезнь. Все они опасны летальным исходом. К тому же, 90 процентов онкологии вызывает именно курение.

В Роспотребнадзоре напомнили, что смертельная доза никотина для человека равна 60 миллиграммам, а одна сигарета содержит около трех. Следовательно, если курильщик «справляется» с пачкой за день, то за год получает вред как от 200 рентгеновских снимков.

Роспотребнадзор рассказал об опасностях курения

Люди, курящие с 15 лет, в пять раз больше подвержены возникновению злокачественных опухолей, нежели люди, которые начали «смолить» в 25 лет. Вместе с тем, продолжительность жизни сокращается на 20–25 лет, однако бросив употребление табака в любом возрасте срок сокращается.

«Те, кто бросил курить в возрасте 30–35 лет, имеют продолжительность жизни равную продолжительности жизни никогда не куривших людей», — отметили в Роспотребнадзоре.

Для женщин сигареты опасны развитием варикоза и тромбоза, повышается риск ишемической болезни сердца, инфаркта и инсульта. Около половины курящих мужчин жалуются на импотенцию, к тому же вредная привычка отрицательно влияет на сперматогенез.

Роспотребнадзор рассказал об опасностях курения

Главная опасность курения — зависимость, которая возникает достаточно быстро, подчеркнули в ведомстве. Согласно публикации, 98 процентов курильщиков при попытке бросить либо сразу возвращаются к пачке, либо в течении года.

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Автор: Анна Манц
#роспотребнадзор #курение #табак

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