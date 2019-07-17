Совет Европы опубликовал декларацию к пятилетию крушения малайзийского Boeing 777 над Донбассом. Документ призывает Россию признать якобы свою вину в инциденте, а также к полномасштабному сотрудничеству в расследовании.

Стоит отметить, что Москва не раз просила включить ее в ССГ, однако заявления игнорировали.

Также в заявлении говорится, что Европейский союз делает все, чтобы восстановить правду и справедливость, а также установить ответственность виновных лиц. Объединение также приветствует возбуждение уголовных дел в отношении лиц, которых ССГ подозревает в свершении выстрела.

Официальный представитель Государственного департамента США Морган Ортагус призвала российскую сторону отдать под суд тех, кого безосновательно обвинила Голландия. Кстати, этих людей намереваются объявить в международный розыск.

Катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing-777 перевозил рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 298 пассажиров. В результате крушения все люди, которые по большей части были подданными Нидерландов, погибли.

ССГ — международная группа под руководством Нидерландов. Она заявляет, что в трагедии якобы виновата Россия. Согласно ее данным, зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого стреляли в самолет, привезли с российской территории, а потом доставили обратно. Все заявления не имеют базы, расследование зачастую ссылается само на себя или открытые источники, правдивость которых не доказана.

Российское министерство обороны указало, что все ракеты, которые рассматривает следствие, были утилизированы после 2011 года. Концерн «Алмаз-Антей» даже провел ряд экспериментов, которые доказали, что лайнер сбили с территории, подконтрольной украинской армии. Однако расследование проигнорировало данные.

Внешнеполитическое ведомство РФ отмечало, что федерация с первого для содействует расследованию и заинтересована в установлении справедливости. Президент страны Владимир Путин заметил, что следствие просто игнорирует вопросы и данные. ССГ «назначила виновных», что не устраивает российскую сторону, у которой есть своя версия произошедшего.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад отмечал, что ракета могла быть на вооружении Украины или оказаться у ополченцев. К тому же, расследование инцидента ангажировано, а следствие изначально решило «повесить преступление на русских».