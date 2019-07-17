Роскачество опубликовало советы по выбору арбуза

Специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбирать арбуз и на что стоит обратить внимание в первую очередь. Советы опубликовали на портале службы 17 июля.

В первую очередь стоит определиться с местом покупки. Эксперты отдают предпочтение продуктовым рынкам и ярмаркам. Вместе с тем, они напомнили о праве требовать документы, в которых указан поставщик, подтверждается качество товара и его безопасность.

Чтобы определить спелость, можно постучать по плоду.

«Важно, чтобы звук был не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними, гулким и напоминающим вибрацию», — указали специалисты.

Также при внешнем осмотре необходимо обратить внимание на вмятины и трещины — их не должно быть. Корка должна быть матовой, а не глянцевой. Также важно присутствие одного «земляного пятна» ярко-желтого цвета.

«Чем ярче — тем лучше: это значит, что арбуз собран вовремя», — подчеркнули в Роскачестве.

Если есть возможность опустить арбуз в воду, то он не должен тонуть. Перезрелый плод остается без воздуха и быстро идет ко дну. Не важны цвет и форма продукта, также как и сухость «хвостика». Черенок может высохнуть за время транспортировки. Характерный «хруст» тоже можно не услышать именно из-за нее.

Белые и желтые прожилки в мякоти указывают на использование азотных удобрений в больших количествах. Множество белых семечек может свидетельствовать о нитратах, однако часто это — результат попыток вывести плод без косточек.