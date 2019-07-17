Глава немецкого ХДС возглавит Минобороны

Новым главой министерства обороны Германии станет председатель Христианско-демократического союза страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщили в пресс-службе администрации немецкого президента 17 июля.

Грамоту о назначении они получит из рук первого вице-президента Бундесрата Михаэля Мюллера в среду. Вместе с тем, он снимет с должности Урсулу фон дер Ляйнен, которую накануне избрали на должность председателя Европейской комиссии.

Стоит отметить, что канцлер Германии Ангела Меркель рекомендовала Крамп-Карренбауэр на пост министра, хотя ранее видела в ней именно преемницу во главе кабмина. Напомним, что политик возглавила ХДС в декабре прошлого года, заняв место Меркель. Вместе с тем, на вопросы о возможности стать министром Крамп-Карренбауэр отвечала, что желает сосредоточиться на партийной работе.