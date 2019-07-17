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7:55   17 Июля 2019
Россия

Режим ЧС введен в Туве из-за повышения уровня воды в реках

Режим ЧС введен в Туве из-за повышения уровня воды в реках

Режим ЧС введен в республике Тува в связи повышением уровня воды в реках из-за сильных ливней. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Согласно данным гидрометцентра республики, в среду за стуки уровень воды в реках поднялся в среднем на восемь сантиметров. На 14 сантиметров поднялась вода в Малом Енисее, сейчас уровень воды в реке составляет 2 метра и 76 сантиметров при критических 4 метра 35 сантиметров.

В целях оперативного реагирования спасателей республиканский главк МЧС ввел в Туве режим ЧС. По прогнозу синоптиков, дожди будут продолжаться неделю.

Спасатели просят граждан соблюдать меры безопасности около водных объектов и при переезде рек по мостам, а также не переезжать реки вброд.

На минувшей неделе в Бай-Тайгинском районе Тувы при попытке пересечь вброд реку Шуй  перевернулся автомобиль «УАЗ». Погибли девять человек, из которых семеро - дети.

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Автор: Олег Королев
#паводок #тува

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