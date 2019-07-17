Докладчик НАТО случайно раскрыл места размещения ядерного оружия США

Представитель Канады случайно обнародовал места размещения ядерного оружия США в ходе доклада Парламентской ассамблеи НАТО. Об этом сообщает Washington Post.

Доклад канадского члена Комитета по обороне и безопасности, озаглавленный «Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль вооружений и ядерные силы союзников» был опубликован в апреле и вскоре был удален. В документе упоминается местоположение около ста пятидесяти единиц ядерного оружия США в Европе.

Копия доклада была опубликована во вторник бельгийской газетой De Morgen. В нем отмечается, что ядерные снаряды хранятся в шести базах:Büchel в Германии, Volkel в Нидерландах, Kleine Brogel в Бельгии, Ghedi-Torre в Италии, а также на Инджирлике в Турции.

Автор доклада Джозеф Дэй заявил, что представлена в докладе информация взята из открытых источников, следовательно - не является секретной. акже Источник в НАТО сообщил WP, что документ не официальный.