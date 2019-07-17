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Докладчик НАТО случайно раскрыл места размещения ядерного оружия США

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7:37   17 Июля 2019
Весь мир

Докладчик НАТО случайно раскрыл места размещения ядерного оружия США

Докладчик НАТО случайно раскрыл места размещения ядерного оружия США

Представитель Канады случайно обнародовал места размещения ядерного оружия США в ходе доклада Парламентской ассамблеи НАТО.  Об этом сообщает Washington Post.

Доклад канадского члена Комитета по обороне и безопасности, озаглавленный «Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль вооружений и ядерные силы союзников» был опубликован в апреле и вскоре был удален. В документе упоминается местоположение около ста пятидесяти единиц ядерного оружия США в Европе.

Копия доклада была опубликована во вторник бельгийской газетой De Morgen. В нем отмечается, что ядерные снаряды хранятся в шести базах:Büchel в Германии, Volkel в Нидерландах, Kleine Brogel в Бельгии, Ghedi-Torre в Италии, а также на Инджирлике в Турции.

Автор доклада Джозеф Дэй заявил, что представлена в докладе информация взята из открытых источников, следовательно - не является секретной. акже Источник в НАТО сообщил WP, что документ не официальный.

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Автор: Олег Королев
#сша #нато #ядерное оружие

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