Ягуар вырвался из вольера в Красноярске

Ягуар вырвался из клетки в красноярском зоопарке «Роев ручей», сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителей парка.

Инцидент произошел в 8:50 (4:50 мск) вторника. Отмечается, что персонал сработал быстро - было сделано соответствующее объявление по громкой связи, а также были заперты все выходы.

Животное обездвижили с помощью усыпляющего дротика и поместили обратно в вольер. На момент происшествия парк еще не был открыт для посетителей.

В зоопарке также уточнили, что животное провело вне клетки всего пятнадцать минут. По факту произошедшего проводится служебная проверка. Выясняются причины инцидента.

Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» - один из крупнейших зоопарков России. За годы работы в нем создана зоологическая коллекция, уступающая в РФ только Московскому зоопарку.

Ранее директор парка сообщил, что специальные игрушки для белых медведей, содержащихся в зоопарках, начали делать в Красноярском крае,