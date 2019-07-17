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Туристы уничтожают уникальный пляж во Владивостоке, сообщают приморские СМИ

Туристы уничтожают уникальный пляж во Владивостоке, сообщают приморские СМИ

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Туристы уничтожают уникальный пляж во Владивостоке, сообщают приморские СМИ

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6:41   17 Июля 2019
Россия

Туристы уничтожают уникальный пляж во Владивостоке, сообщают приморские СМИ

Туристы уничтожают уникальный пляж во Владивостоке, сообщают приморские СМИ

Действия туристов из Китая могут привести к исчезновению пляжа в бухте Стеклянной, пишут местные СМИ.

Бухта находится в пригороде Владивостока и известна необычным пляжем, усыпанным камнями из отшлифованного стекла.

Издание PRIMEPRESS приводит рассказы местных жителей о том, как китайские туристы толпами приезжают на пляж и пакетами набирают кусочки стекла.

Приморцы заявили изданию, что туристов не останавливает ни запрещающая табличка, ни замечание, сделанное гидам сотрудниками посольства КНР. По их словам, китайцы приезжают автобусами на бухту лишь для того, чтобы увезти то, чем знаменит пляж.

Ученые ДВФУ считают, что из-за подобных действий уникальный пляж в бухте Стеклянной может исчезнуть через 20 лет.

 

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Автор: Олег Королев
#владивосток #пляж #приморский край

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