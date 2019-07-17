Жириновский прокомментировал заявление Турчинова о Крымском мосте

Глава ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности крылатых ракет «Нептун» уничтожить Крымский мост.

Пользователи соцсетей выясеяли заявление Турчинова, усомнившись в боеспособности ВСУ.

На своей странице в Twitter Жириновский предположил, что могут найтись сумасшедшие, которые попытаются взорвать мост. По его словам, в таком случае Украина прекратить свое существование в качестве территории, считающей себя государством.

Мост через Керченский пролив соединил Крымский полуостров и Краснодарский край. Он является самым протяженным в РФ, его длина составляет 19 километров. Российский лидер Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая минувшего года. Открытие железнодорожной части планируется в декабре.