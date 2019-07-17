Министр обороны Литвы призвал США разместить ПВО в Прибалтике

Прибалтийские страны намерены расширить присутствие войск США на своих территориях, пишет Defense News.

В интервью изданию министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что размещение в Литве, Латвии и Эстонии усиленных батальонов в рамках программы «Расширенное передовое присутствие НАТО» (EFP) должно значительно снизить вероятность возникновения вооруженного конфликта с РФ.

Кароблис заявил, что США является самым мощным союзником, сдерживающее влияние которого несравнимо. Он выразил уверенность, что Россия не осмелится «прощупать НАТО» на тот случай, если военные США будут находиться в трех соседних странах на постоянной основе.

Также он предположил, что каждый американский батальон, размещаемый в Прибалтике, включит в себя подразделения ПВО малого радиуса действия или армейскую роту. По словам Кароблиса, таким образом Североатлантический альянс якобы серьезно укрепит сдерживающий потенциал.