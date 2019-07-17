Путин одобрил предложения Минобороны РФ по усилению соцзащиты контрактников

Президент России Владимир Путин одобрил предложения Минобороны РФ по усилению соцзащиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в газете «Красная звезда».

Отмечается, что в ходе закрытой части селекторного совещания обсуждались вопросы по усилению социальной защиты военных, проходящих службу по контракту на должностях сержантского и рядового состава.

Шойгу сообщил газете, что Путин одобрил предложения МО РФ, направленные на повышение соцзащиты данной категории военнослужащих.

С 1 сентября предусмотрено существенное увеличение денежного довольствия военных, занимающие первичные воинские должности рядового состава. Планируется повысить с 1 октября тарифные разряды по воинским должностям водителей, законодательно оформить механизм повышения компенсационных выплат рядовым и сержантам за наем жилья, а также предоставить данным категориям равные права на бесплатный проезд к месту отпуска и обратно.