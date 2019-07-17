Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин одобрил предложения Минобороны РФ по усилению соцзащиты контрактников

Путин одобрил предложения Минобороны РФ по усилению соцзащиты контрактников

 ФНС опровергла сообщения о массовом сбое в электронном реестре ЗАГС

ФНС опровергла сообщения о массовом сбое в электронном реестре ЗАГС
Украина прекратил подачу воды в три города в ЛНР

Украина прекратил подачу воды в три города в ЛНР

 Джабаров назвал «катализатором разрушения» Украины новый закон о госязыке

Джабаров назвал «катализатором разрушения» Украины новый закон о госязыке

Жириновский прокомментировал заявление Турчинова о Крымском мосте

Жириновский прокомментировал заявление Турчинова о Крымском мосте

 Министр обороны Литвы призвал США разместить ПВО в Прибалтике

Министр обороны Литвы призвал США разместить ПВО в Прибалтике
Путин одобрил предложения Минобороны РФ по усилению соцзащиты контрактников

Путин одобрил предложения Минобороны РФ по усилению соцзащиты контрактников

 ФНС опровергла сообщения о массовом сбое в электронном реестре ЗАГС

ФНС опровергла сообщения о массовом сбое в электронном реестре ЗАГС
Украина прекратил подачу воды в три города в ЛНР

Украина прекратил подачу воды в три города в ЛНР

 Джабаров назвал «катализатором разрушения» Украины новый закон о госязыке

Джабаров назвал «катализатором разрушения» Украины новый закон о госязыке

Жириновский прокомментировал заявление Турчинова о Крымском мосте

Жириновский прокомментировал заявление Турчинова о Крымском мосте

 Министр обороны Литвы призвал США разместить ПВО в Прибалтике

Министр обороны Литвы призвал США разместить ПВО в Прибалтике
5:12   17 Июля 2019
Россия

Путин одобрил предложения Минобороны РФ по усилению соцзащиты контрактников

Путин одобрил предложения Минобороны РФ по усилению соцзащиты контрактников

Президент России Владимир Путин одобрил предложения Минобороны РФ по усилению соцзащиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в газете «Красная звезда».

Отмечается, что в ходе закрытой части селекторного совещания обсуждались вопросы по усилению социальной защиты военных, проходящих службу по контракту на должностях сержантского и рядового состава.

Шойгу сообщил газете, что Путин одобрил предложения МО РФ, направленные на повышение соцзащиты данной категории военнослужащих.

С 1 сентября предусмотрено существенное увеличение денежного довольствия военных, занимающие первичные воинские должности рядового состава. Планируется повысить с 1 октября тарифные разряды по воинским должностям водителей, законодательно оформить механизм повышения компенсационных выплат рядовым и сержантам за наем жилья, а также предоставить данным категориям равные права на бесплатный проезд к месту отпуска и обратно.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#минобороны рф #контрактники

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...