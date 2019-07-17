Россия настойчиво требует освобождения задержанных в США граждан РФ, заявил Лавров

РФ настойчиво требует США освободить и вернуть на родину задержанных россиян, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В письменном интервью газете «Аргументы и факты» министр заявил, что Москва не оставит россиян в беде. По его словам, сейчас разрабатываются меры повышения эффективности правовой защиты граждан РФ за рубежом. На данный момент российские дипломаты в США принимают все меры для обеспечения прав и интересов попавших в беду соотечественников.

Лавров отметил, что российская сторона старается обеспечить заключенным россиянам круглосуточную консульскую и правовую помощь, а также облегчить условия их содержания.

По его словам, Вашингтон наотрез отказывается взаимодействовать с российскими правоохранительными органами на основе Договора о взаимной правовой помощи 1999 года.

На вопрос журналиста о том, не боится ли Россия дать «международным бандитам» адекватный ответ, Лавров заявил, что Москва не станет уподобляться бандитам, поскольку соблюдает международное право.