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 ФНС опровергла сообщения о массовом сбое в электронном реестре ЗАГС

ФНС опровергла сообщения о массовом сбое в электронном реестре ЗАГС
Украина прекратил подачу воды в три города в ЛНР

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 Джабаров назвал «катализатором разрушения» Украины новый закон о госязыке

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4:45   17 Июля 2019
Весь мир

Россия настойчиво требует освобождения задержанных в США граждан РФ, заявил Лавров

Россия настойчиво требует освобождения задержанных в США граждан РФ, заявил Лавров

РФ настойчиво требует США освободить и вернуть на родину задержанных россиян, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В письменном интервью газете «Аргументы и факты» министр заявил, что Москва не оставит россиян в беде. По его словам, сейчас разрабатываются меры повышения эффективности правовой защиты граждан РФ за рубежом. На данный момент российские дипломаты в США принимают все меры для обеспечения прав и интересов попавших в беду соотечественников.

Лавров отметил, что российская сторона старается обеспечить заключенным россиянам круглосуточную консульскую и правовую помощь, а также облегчить условия их содержания.

По его словам, Вашингтон наотрез отказывается взаимодействовать с российскими правоохранительными органами на основе Договора о взаимной правовой помощи 1999 года.

На вопрос журналиста о том, не боится ли Россия дать «международным бандитам» адекватный ответ, Лавров заявил, что Москва не станет уподобляться бандитам, поскольку соблюдает международное право.

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Автор: Олег Королев
#лавров #виктор бут #бутина

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