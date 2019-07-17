Лавров рассказал о планах России на ДНР и ЛНР

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Аргументам и фактам» ответил на вопрос о том, намерена ли Россия официально признать независимость ДНР и ЛНР.

На вопрос журналиста Лавров заявил, что позиция РФ по данному вопросу хорошо известна. Так, в соответствии с минскими соглашениями, одним из гарантов которых является Москва, Донбассу нужно предоставить особый статус, закрепленный в конституции Украины.

Глава МИД РФ отметил, что сейчас необходимо сосредоточиться на реализации минских соглашений, утвержденных резолюцией Совета безопасности ООН.

Лавров заявил, что Киев должен повернуться лицом к собственным гражданам: отказаться от политики экономического удушения, признания права дончан и луганчан говорить на родном языке, а также не препятствовать их пару отмечать свои святые даты и праздники, а также чтить своих национальных героев.