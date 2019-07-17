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Россия настойчиво требует освобождения задержанных в США граждан РФ, заявил Лавров

 Лавров рассказал о планах России на ДНР и ЛНР

Лавров рассказал о планах России на ДНР и ЛНР
4:03   17 Июля 2019
Весь мир

Лавров рассказал о планах России на ДНР и ЛНР

Лавров рассказал о планах России на ДНР и ЛНР

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Аргументам и фактам» ответил на вопрос о том, намерена ли Россия официально признать независимость ДНР и ЛНР.

На вопрос журналиста Лавров заявил, что позиция РФ по данному вопросу хорошо известна. Так, в соответствии с минскими соглашениями, одним из гарантов которых является Москва, Донбассу нужно предоставить особый статус, закрепленный в конституции Украины.

Глава МИД РФ отметил, что сейчас необходимо сосредоточиться на реализации минских соглашений, утвержденных резолюцией Совета безопасности ООН.

Лавров заявил, что Киев должен повернуться лицом к собственным гражданам: отказаться от политики экономического удушения, признания права дончан и луганчан говорить на родном языке, а также не препятствовать их пару отмечать свои святые даты и праздники, а также чтить своих национальных героев.

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Автор: Олег Королев
#днр #лавров #лнр

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