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3:38   17 Июля 2019
Весь мир

Лавров надеется на отказ Зеленского от провального курса Порошенко

Лавров надеется на отказ Зеленского от провального курса Порошенко

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что новое руководство Украины не станет продолжать курс экс-президента Петра Порошенко.

В интервью газете «Аргументы и факты» он отметил, что хочется надеется, новые украинские власти не станут продолжать провальный курс режима экс-президента Петра Порошенко и сможет преобразовать имеющийся кредит доверия в реальные дела по установлению гражданского мира.

Лавров заявил, что начавшееся в конце июня долгожданное разведение сил и средств сторон в Станице Луганской, которое два с половиной года блокировалось, убедительно подверждает, что при наличии политической воли можно идти к прогрессу.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Москва рассчитывает на то, что недавние заверения Украины о готовности полностью выполнять минские договоренности оформятся в практическую политику

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Автор: Олег Королев
#украина #лавров #зеленский

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