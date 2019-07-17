Лавров надеется на отказ Зеленского от провального курса Порошенко

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что новое руководство Украины не станет продолжать курс экс-президента Петра Порошенко.

В интервью газете «Аргументы и факты» он отметил, что хочется надеется, новые украинские власти не станут продолжать провальный курс режима экс-президента Петра Порошенко и сможет преобразовать имеющийся кредит доверия в реальные дела по установлению гражданского мира.

Лавров заявил, что начавшееся в конце июня долгожданное разведение сил и средств сторон в Станице Луганской, которое два с половиной года блокировалось, убедительно подверждает, что при наличии политической воли можно идти к прогрессу.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Москва рассчитывает на то, что недавние заверения Украины о готовности полностью выполнять минские договоренности оформятся в практическую политику