Лавров ожидает, что власти Грузии устранят угрозы для безопасности граждан РФ
Москва рассчитывает, что власти Грузии осознают опасность раскручивания антироссийской истерии, что создаст условия для отмены введенного РФ запрета на авиаперевозки. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Аиф».
По его словам, от руководства Грузии ожидается скорейшего осознания ущербности и опасности дальнейшего «раскручивания» антироссийской истерии. Лавров отметил важность того, чтобы Тбилиси нашли в себе силы осудить позорную выходку, когда на одном из телеканалов были озвучены оскорбления в адрес президента РФ, что вызвало возмущение в грузинском обществе.
Также министр заявил, что взаимоотношения властей и оппозиции - это внутреннее дело Грузии. Москва не намерена вмешиваться в этот процесс, заявил он.
Лавров выразил надежду, что грузинские власти смогут стабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране и устранить существующие угрозы для безопасности граждан РФ. По его словам, в таком случае будут созданы условия для рассмотрения возможности отмены принятых РФ мер предосторожности.