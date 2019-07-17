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 Лавров потребовал от Украины освобождения Вышинского

Лавров потребовал от Украины освобождения Вышинского
2:45   17 Июля 2019
Весь мир

Лавров потребовал от Украины освобождения Вышинского

Лавров потребовал от Украины освобождения Вышинского

Россия требует немедленного освобождения главреда РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского и полного восстановления его прав, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью газете «Аргументы и факты» он сообщил, что со своей стороны Москва требует немедленного освобождения Вышинского. По его словам, российские дипломаты находятся в постоянном контакте с адвокатами журналиста, однако доступа к нему самому украинская сторона не предоставила.

Лавров заявил, что РФ прилагает максимум усилий в работе с иностранными партнерами, в том числе на международных площадках, в том числе побуждая их воздействовать на Киев с целью ускорения положительного решения данного вопроса.

Подольский районный суд Киева должен был продолжить в понедельник заседание по делу Вышинского, который обвиняется в госизмене. Однако позже суд был перенесен на 19 июля.

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Автор: Олег Королев
#лавров #вышинский

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