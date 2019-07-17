ФНС опровергла сообщения о массовом сбое в электронном реестре ЗАГС

Федеральная налоговая служба РФ опровергла сообщения о сбое в реестре ЗАГС, сообщает издание «360» со ссылкой на пресс-службу фискального ведомства.

Ведомство проводило плановое обновление системы «ЕГР ЗАГС», о чем проинформировала заранее.

Отмечается, что система построена таким образом, чтобы во время технологических работ операторы могут работать в оффлайн-режиме. Все данные будут автоматические внесены в систему после завершения обновления.

В налоговой заявили, что данная ситуация является штатной. Так, операторы переходят в оффлайн-режим в случае отсутствия связи в органах ЗАГС.

Днем вторника из разных регионов страны стали поступать сообщения о невозможности подключиться к реестру. В частности, о нем сообщали в Ростове-на-Дону, Казани, Екатеринбурге, Ульяновске и во Владимире.