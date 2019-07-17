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2:26   17 Июля 2019
Весь мир

РФ не навязывает свое гражданство жителям юго-востока Украины, заявил Лавров

РФ не навязывает свое гражданство жителям юго-востока Украины, заявил Лавров

Россия не навязывает свое гражданство жителям Донбасса, они сами принимают решение обращаться ли за ним. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Аргументам и фактам».

Министр отметил, что при принятии подобных решений в первую очередь в расчет берутся гуманитарные соображения. По его словам, именно они предполагают введение упрощенного порядка предоставления российского гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Лавров отметил, что в результате объявленной Киевом блокады люди оказались в невыносимых жизненных условиях: они отрезаны от соцпособий, пенсий, зарплат, банковских услуг, образования и здравоохранения, они лишены электральных прав. Он подчеркнул, что Киев сделал жителей ряда районов Донецкой и Луганской областей де-факто лицами без гражданства.

Он отметил, что в сложившихся условиях долгом России являлась поддержка этих людей. Получение российского гражданства позволит им решать насущные проблемы.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия не навязывает свое гражданство и никого не заставляет отказываться от украинского гражданства, каждый житель Донбасса принимает решение самостоятельно. Также он заявил, что в шаге России нет ничего нового: ряд стран Европы, таких как Польша, Венгрия и Румыния уже много лет осуществляют данную практику.

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Автор: Олег Королев
#днр #лавров #лнр #российские паспорта

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