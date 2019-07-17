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 Рябцева раскритиковала Соболь за прерванную минуту молчания в Мосгоризбиркоме

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2:11   17 Июля 2019
Весь мир

Выходки русофобов набили оскомину большинству в ПАСЕ, заявил Лавров

Выходки русофобов набили оскомину большинству в ПАСЕ, заявил Лавров

Решение ПАСЕ о восстановлении полномочий российской делегации говорит о том, что провокации русофобского меньшинства набили оскомину большинству, заявил в интервью «АиФ» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, ПАСЕ устраивает существование агрессивного русофобского меньшинства при активном науськивании со стороны США, являющихся наблюдателями в Совете Европы. Лавров отметил, что это омрачает атмосферу и не способствует налаживанию в Ассамблее конструктивной работы.

Глава МИД РФ при этом подчеркнул, что здравомыслящему большинству членов ПАСЕ набили оскомину бессмысленные выходки русофобского меньшинства, о чем свидетельствует принятое на июньской сессии Ассамблеи решение о восстановлении полномочий российской делегации.

Министр заявил, что Россия осуществляет выплаты в бюджет Совета Европы, отдельных взносов в ПАСЕ не идет. Расходы на деятельность ПАСЕ из общего бюджета Совета Европы весьма незначительны.

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Автор: Олег Королев
#пасе #лавров #мид рф

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