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1:49   17 Июля 2019
Весь мир

Лавров выразил надежду на выполнение Украиной минских соглашений

Лавров выразил надежду на выполнение Украиной минских соглашений

Россия рассчитывает, что Киев выполнит свои обещания выполнять минские договоренности после выборов в Верховную раду. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Аргументам и фактам».

По его словам, сигналы, направлявшиеся президентом Владимиром Зеленским как в период президентской избирательной кампании, так и после, были весьма противоречивы.

Лавров отметил, что Россия рассчитывает, что недавние заверения Украины о готовности полностью выполнять минские договоренности оформятся в практическую политику после досрочных выборов.

По мнению Лаврова, главное - покончить с войной и услышать граждан с юго-востоке Украины, которые хотят мира и свободно говорить на родном языке, а также чтобы их социально-экономические права соблюдались.

Лавров отметил, что все эти положения зафиксированы в минском «Комплексе мер».

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Автор: Олег Королев
#украина #лавров #минские соглашения

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