Лавров выразил надежду на выполнение Украиной минских соглашений

Россия рассчитывает, что Киев выполнит свои обещания выполнять минские договоренности после выборов в Верховную раду. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Аргументам и фактам».

По его словам, сигналы, направлявшиеся президентом Владимиром Зеленским как в период президентской избирательной кампании, так и после, были весьма противоречивы.

Лавров отметил, что Россия рассчитывает, что недавние заверения Украины о готовности полностью выполнять минские договоренности оформятся в практическую политику после досрочных выборов.

По мнению Лаврова, главное - покончить с войной и услышать граждан с юго-востоке Украины, которые хотят мира и свободно говорить на родном языке, а также чтобы их социально-экономические права соблюдались.

Лавров отметил, что все эти положения зафиксированы в минском «Комплексе мер».