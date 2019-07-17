Лавров выразил надежду на выполнение Украиной минских соглашений
Россия рассчитывает, что Киев выполнит свои обещания выполнять минские договоренности после выборов в Верховную раду. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Аргументам и фактам».
По его словам, сигналы, направлявшиеся президентом Владимиром Зеленским как в период президентской избирательной кампании, так и после, были весьма противоречивы.
Лавров отметил, что Россия рассчитывает, что недавние заверения Украины о готовности полностью выполнять минские договоренности оформятся в практическую политику после досрочных выборов.
По мнению Лаврова, главное - покончить с войной и услышать граждан с юго-востоке Украины, которые хотят мира и свободно говорить на родном языке, а также чтобы их социально-экономические права соблюдались.
Лавров отметил, что все эти положения зафиксированы в минском «Комплексе мер».