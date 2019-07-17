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1:24   17 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Украина прекратил подачу воды в три города в ЛНР

Украина прекратил подачу воды в три города в ЛНР

Подача воды с подконтрольной Киеву фильтровальной станции прекращена в три населенных пункта ЛНР из-за аварии, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУП республики «Лугансквода».

Западная фильтровальная станция (ЗФС) и Петровская насосная станция - единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды республика получает самостоятельно.

Сообщается, что со вторника подача воды с украинской стороны на насосную станцию четвертого подъема ЗФС была полностью прекращена, из-за чего в 14:30 вторника станция вынужденно прекратила работу.

Подконтрольное Киеву коммунальное предприятие «Попаснянский районный водоканал» предупредило ЛНР только о сокращении поставок воды с ЗФС в связи с аварией на магистральном водоводе, а не полной остановке станции.

Уточняется, что вследствие остановки сокращена подача воды на города Стаханов и Брянка на 60 процентов, Кировск - 70 процентов.

Ожидается, что нормализация подачи воды будет осуществлена после возобновления поставок воды.

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Автор: Олег Королев
#украина #лнр #подача воды

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