Российский сенатор прокомментировал назначение Урсулы фон дер Ляйен главой ЕК

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может прислушаться к меняющимся настроениям и пойти по пути сближения ЕС с Россией, заявил РИА «Новости» член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Европарламент после споров вокруг кандидатуры во вторник с небольшим перевесом голосов избрал фон дер Ляйен новым руководителем ЕК. Она займет свой пост в ноябре текущего года на пятилетний срок.

Морозов отметил, что без «показного оптимизма» осторожно предполагает, что Урсула фон дер Ляйен будет вынуждена учитывать меняющиеся в Европе настроения. По его словам, в ЕС всем надоела безрезультатная война, и число поддерживающих нормализацию политики в Европарламенте растет.

Он предположил, что Урсула фон дер Ляйен, мать семерых, детей, прислушается к ним.

Также сенатор отметил, что новую главу ЕК нельзя отнести к сторонникам нормализации отношений с Россией. Вместе с тем он отметил, что одно дело быть главой Минобороны ФРГ, другой - управлять политикой Европы.