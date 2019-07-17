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1:04   17 Июля 2019
Весь мир

Российский сенатор прокомментировал назначение Урсулы фон дер Ляйен главой ЕК

Российский сенатор прокомментировал назначение Урсулы фон дер Ляйен главой ЕК

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может прислушаться к меняющимся настроениям и пойти по пути сближения ЕС с Россией, заявил РИА «Новости» член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Европарламент после споров вокруг кандидатуры во вторник с небольшим перевесом голосов избрал фон дер Ляйен новым руководителем ЕК. Она займет свой пост в ноябре текущего года на пятилетний срок.

Морозов отметил, что без «показного оптимизма» осторожно предполагает, что Урсула фон дер Ляйен будет вынуждена учитывать меняющиеся в Европе настроения. По его словам, в ЕС всем надоела безрезультатная война, и число поддерживающих нормализацию политики в Европарламенте растет.

Он предположил, что Урсула фон дер Ляйен, мать семерых, детей, прислушается к ним.

Также сенатор отметил, что новую главу ЕК нельзя отнести к сторонникам нормализации отношений с Россией. Вместе с тем он отметил, что одно дело быть главой Минобороны ФРГ, другой - управлять политикой Европы.

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Автор: Олег Королев
#совфед #еврокомиссия #урсула фон дер ляйен

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