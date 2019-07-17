Рябцева раскритиковала Соболь за прерванную минуту молчания в Мосгоризбиркоме

Независимый журналист и экс-заместитель главреда «Эхо Москвы» Леся Рябцева раскритиковала юриста ФБК Любовь Соболь за прерванную минуту молчания в Окружной избирательной Комиссии 43 избирательного округа в Москве. Об этом пишет «Политэксперт».

В вторник избирком 43-го округа Москвы провел заседание по вопросу о допуске юриста ФБК Любови Соболь к выборам. Более 724 подписей из 5000 были забракованы.

Так, в представленных подписных листах оказались данные умерших людей. В числе покойников оказалась Симанкова Лилия Николаевна, которой в графе о дате рождения поставили 1997 год. Женщина была хорошо известна всем жителям Арбата своей общественной деятельностью, а также многолетней работой секретарем избиркома.

В связи с произошедшим вопиющим недоразумением председатель ОИК предложил почтить память заслуженного работника минутой молчания. Однако, это возмутило Соболь и ее адвоката, которые стали глумиться над общественницей.

Поведение Соболь смутило общественность. Так, Рябцева уверена, что Соболь пыталась сорвать минуту молчания для того, чтобы прикрывать откровенное нарушение закона.

Журналистка в своем telegram-канале отметила, что даже если регистрация на роль кандидата не прошла и ситуация обижает, это не повод вести себя подобным образом. Рябцева предположила, что оппозиция может быть рада срыву регистрации, поскольку это станет поводом для протестов.

По ее словам, даже если исходить из того, что «навальнист - не человек», внутри подобных людей все равно может что-то «екать».

Рябцева отметила, что несмотря на серьезный прокол, Соболь не намерена раскаиваться или даже почитать минутой молчания уважаемого человека в округе, который она представляет. Вместо этого юрист ФБК готова кричать во время заседания и перебивать членов комиссии, подчеркнула журналистка.